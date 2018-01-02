زين للإبداع تحصد جائزة لدعم مشاريع الشباب

وطنا اليوم-عمان:حصدت شركة زين الأردن جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب عن فئة أفضل مبادرة مسؤولية مجتمعية لدعم ريادة الأعمال على مستوى الوطن العربي - الفئة الذهبية، وذلك عن مبادرتها المبتكرة "منصة زين للإبداع".

وجاء تتويج زين الأردن إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا خلال حفل تكريم الفائزين بالجوائز الذي أقامته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحضره مندوباً عنه ولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 2018 في مركز دبي التجاري العالمي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الرئيس التنفيذي في شركة زين الأردن أحمد الهناندة تسلم الجائزة خلال هذا التكريم، الذي جاء تقديرا للجهود التي قامت بها شركة زين الأردن من خلال منصتها للإبداع، والتي ساهمت من خلالها بتطوير بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

وحصدت زين الأردن هذه الجائزة لما توفّره منصّة زين للإبداع (ZINC) من منظومة متكاملة من برامج ومبادرات وأدوات تعمل على تعزيز مسؤولية ريادة الأعمال للشركة وتفعيل بيئة ريادية منافسة على مستوى المحلي والعالمي بالإضافة إلى إيجاد الشراكات الإستراتيجية التي تُعنى بتنمية الإقتصاد في مجال الريادة و الإبداع وتهدف إلى دفع عجلة التنمية الإقتصادية في المملكة وبناء مستقبل أفضل.

وفي تعليقه على تتويج زين الأردن بهذه الجائزة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي " نحن سعداء بهذه الجائزة، التي تضاف إلى سجلنا الحافل بالإنجازات في مجالات ريادة الأعمال، وكلنا فخر بأن هذا التتويج الإقليمي يبرز تألق منصة زين للإبداع في ما تقدمه للرواد من الشباب".

وأضاف الخرافي قائلا " منصة زين للإبداع توفر للشباب كل ما يحتاجونه من دعم ومساندة للنهوض بمبادراتهم، وتسويقها في بيئة الأعمال، حتى تصبح من المشاريع الفاعلة التي تنافس في المحافل الدولية، حيث تجسّد هذه المنصة الحيوية جهود زين الرامية إلى دعم المبادرين من الشباب".

وأوضح الخرافي قائلا " نؤمن في زين بأهمية منح المبادرين من رواد الأعمال الفرص الحقيقية لتحقيق طموحاتهم وآمالهم، وهو أمر ينسجم تماماً مع أهدافنا الخاصة بمشاريع الاستدامة لدينا، وتعزيز توجهاتنا نحو دعم قطاع ريادة الأعمال في كافة أسواقنا في منطقة الشرق الأوسط " .

من جانبه، علّق الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة: " كلنا فخر بحصولنا على هذا التكريم المميز من مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم والذي يضاف الى إنجازات فريق زين الاردن من خلال منصة زين للابداع ، وجهودها المتواصلة لتوفير بيئة ايجابية وخصبة لتطوير ودعم ريادة الاعمال في الاردن ودعم الشباب الأردني وافكارهم الريادية تحقيقاً لرؤية قدوتنا جميعا والداعم الاول للشباب والريادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه".

وأضاف هناندة قائلا " ونتوجه بالشكر للشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وولي عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ومؤسسة محمد بن راشد على جهودهم الدائمة في دعم الريادة والابداع، ولاننسى شركائنا الاستراتيجيين لمنصة زين للابداع، ومجموعة زين ممثله في مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي السيد / بدر الخرافي لإيمانهم بدور المنصة وبالتأكيد الشكر والاعتزاز الموصول لفريق عمل زين الاردن و منصة زين للإبداع والذين يسجل لهم هذا الإنجاز."

وقد تناولت لجنة التحكيم عدة معايير خاصة بقطاع ريادة الأعمال، والتي حصلت منصة زين للإبداع فيها على تقيم متميّز أهّلها للحصول على هذه الجائزة المتميزة، إذ تضم هذه المعايير عدد الشركات الصغيرة أو المتوسطة التي تم دعمها وعدد الوظائف الناشئة من المبادرات الداعمة لمشاريع رواد الأعمال، وعدد المبادرات الداعمة للمشاريع الريادية والخدمات المقدمة من خلال منصة لرواد الأعمال بالإضافة إلى عدد البرامج المبتكرة في المنصة التي تم إطلاقها وتعتبر داعمة لمشاريع رواد الأعمال.

الجدير بالذكر أن منصة زين للابداع قامت منذ اطلاقها في العام 2014 بطرح سلسلة مبادرات و برامج في مجالات مختلقة تتعلق بالريادة والإبداع من ضمنها مسابقة "زين المبادرة"، وأكاديمية منصة زين للإبداع، وتطبيق منصة زين للإبداع وبرنامج تدريب منصة زين للإبداع وملتقى عمان للريادة وعرض الأفكار المبتكرة على مستثمرين وإجراء العديد من الجلسات الحوارية في منصة زين للإبداع وإنشاء برنامج تطوير الرياديات بالإضافة إلى تعميم تجربة منصة زين للابداع في عدة جامعات في مختلف المحافظات.

من الناحية الاخرى، تعد مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد جزءً من مبادرات محمد بن راشد ال مكتوم العالمية، الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تعمل على مكافأة وتكريم رواد الأعمال المتميّزين. وخلال سنوات الماضية، تمّ تكريم العديد من ألمع رواد الأعمال الذين حظوا بهذه الجائزة الرفيعة تقديراً لإسهاماتهم تجاه المجتمع المحلي والصناعات الأخرى، كما تم تكريم أكثر من 114 فرد من رواد الأعمال الإماراتيين والعرب، وتكريم أكثر من 84 جهة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العام العربي.

وتساهم الجائزة بوضع العديد من البرامج والسياسات التي تهدف إلى تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة ورفع انتاجيتها للمساهمة في تحقيق نمو اقتصاد وطني تنافسي مبني على المعرفة. وتحظى الجائزة بأهمية خاصة وبدعم متواصل من قبل الهيئات والدوائر المحلية والاتحادية، والقطاع الخاص من المؤسسات المالية والشركات المرموقة من خلال دفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو وتعزيز مكانتها في ريادة الأعمال التي تشكل محوراً رئيساً للحركة الاقتصادية والانطلاق بالمشروعات على المستويين المحلي والعالمي.