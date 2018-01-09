الرئيسية | بنوك وشركات زين تتيح حجز الفنادق حول العالم من موقعها Zain Booking

وطنا اليوم ـ بنوك وشركات أعلنت شركة زين عن إطلاقها موقع Zainbooking الإلكتروني والمُخصص لإجراء الحجوزات الفندقية في أي مكان حول العالم، لجميع زبائنها من أصحاب خطوط الفواتير والخطوط المدفوعة مُسبقاً، سواء كانوا من مشتركي خطوط الهاتف أو الانترنت، وذلك من خلال الدخول إلى موقع www.zainbooking.jo الذي يقدم أفضل الأسعار والعروض للغرف الفندقية مقارنةً بأفضل مواقع الحجز العالمية والمعروفة.



وسيتمكن مشتركو زين من إجراء حجوزاتهم الفندقية، في أي مكان بالعالم، عبر زيارة الموقع وإدخال رقم الهاتف المتنقل، أو رقم الاشتراك بخدمة الانترنت، ثم اختيار الوجهة المطلوبة، وتحديد الفترة الزمنية للسفر، للحصول على أفضل أسعار للحجز، مع إمكانية مقارنة الأسعار المعروضة والمتوفرة، إلى جانب ذلك يتيح الموقع استعراض وتصفح آراء النزلاء السابقين للفندق، وتقييم الفندق وعرض ميّزاته، كما سيحصل المشتركين على بطاقة دخول مجانية إلى مقصورة زين لكبار الزوار (Zain VIP lounge) في مطار الملكة علياء الدولي.



وتمثل هذه الخطوة استمراراً لنهج زين في إطلاق وتوفير خدمات متكاملة لمشتركيها وتسهيل سُبل الحصول عليها دون عناء وبأقل مدة زمنية ممكنة، إلى جانب الأهمية التي توليها زين لزبائنها وحرصها على منحهم خدمات ذات قيمة مضافة تضمن لهم التفرد والتميز.



يُذكر بأن زين كانت قد خصصت قاعة لكبار زبائنها في مبنى المسافرين الجديد بمطار الملكة علياء الدولي، تُقدّم من خلالها خدمات حصرية وتمنحهم فرصة الاستفادة من خدمات كبار الزوار، كما تم مؤخراً افتتاح مكتب للأحوال المدنية والجوازات في معرضها بمطار الملكة علياء الدولي التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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