الرئيسية | بنوك وشركات "البنك العربي الإسلامي الدولي" .."أيقونة" العمل المجتمعي - فتميّز دون غيره

وطنا اليوم ـ بنوك وشركات كعادته يظهر البنك العربي الإسلامي الدولي بمظهر خلّاب،بعيدا عن التعاملات المالية والأسهم في البورصات،حيث الالتزام المجتمعي ،كونه جزء من النسيج المجتمعي ،وكونه أخذ على عاتقه أن يكون بوصلة من العمل البعيد عن المال والأعمال. ولأنه رائد في العمل الرائد والمتميز،فجدير ان يتم تناول خبر افتتاح قاعة تدريسية جديدة في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية والتي حملت اسم الدكتور "محمود السرطاوي"، أحد أساتذة وعمداء الكلية السابقين وقاماتها. هنا يظهر البنك بأنه "المتين" والرصين دون غيره من البنوك ،ما يعني أنه تربع على عرش العمل المجتمعي ،وسابق البنوك في ذلك،فبرز "أيقونة" في ذلك،وبات "أبشر يا مجتمع" عنوانه الأبرز.



"فالبنك العربي الاسلامي الدولي " لم يتوقف التزاماته بإيداع النقود،وتشغيلها كما هو معهود في البنوك ، بل أخذ على عاتقه خدمة مجتمعه ،ليكون له بصمة مجتمعية ،وما القاعة إلا قطرة من بحر عطاء البنك ،حيث تم تزويد القاعة بعد تحديثها بكافة الوسائل التعليمية والالكترونية والتقنية الحديثة،بما تتناسب مع متطلبات تطبيق نظام التعلم المدمج فيها .



ويأتي افتتاح القاعة ضمن حرص البنك وسعيه الدائم للتواجد والمشاركة في مختلف الفعاليات الأكاديمية والاجتماعية ، وإسهاماً منه في تنمية وتطوير ودعم الأنشطة الأكاديمية المختلفة وتلبية لاحتياجات طلبة الكلية لاستخدام القاعة لمختلف الغايات. قاعة "الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي" تم تزويدها بكافة الأدوات الالكترونية التي تدعم نظام التعلم المدمج الذي تنتهجه الجامعة، شاكرا دعم البنك العربي الإسلامي الدولي ومساهمته الجليلة في تحديثها من حيث الأثاث والتقنيات والإضاءة، الأمر الذي يعزز من مسيرة الكلية العلمية لتظل منارة للعلم وللمعرفة وللدين الوسطي المتسامح،بتوقيع البنك الرائد.



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