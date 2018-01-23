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"البنك العربي الإسلامي الدولي" .."أيقونة" العمل المجتمعي - فتميّز دون غيره
وطنا اليوم ـ بنوك وشركات
كعادته يظهر البنك العربي الإسلامي الدولي بمظهر خلّاب،بعيدا عن التعاملات المالية والأسهم في البورصات،حيث الالتزام المجتمعي ،كونه جزء من النسيج المجتمعي ،وكونه أخذ على عاتقه أن يكون بوصلة من العمل البعيد عن المال والأعمال. ولأنه رائد في العمل الرائد والمتميز،فجدير ان يتم تناول خبر افتتاح قاعة تدريسية جديدة في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية والتي حملت اسم الدكتور "محمود السرطاوي"، أحد أساتذة وعمداء الكلية السابقين وقاماتها. هنا يظهر البنك بأنه "المتين" والرصين دون غيره من البنوك ،ما يعني أنه تربع على عرش العمل المجتمعي ،وسابق البنوك في ذلك،فبرز "أيقونة" في ذلك،وبات "أبشر يا مجتمع" عنوانه الأبرز.
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