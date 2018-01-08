 وطنا نيوز -gig- الاردن تطلق تطبيق جديد عبر الهواتف الذكية
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gig- الاردن تطلق تطبيق جديد عبر الهواتف الذكية
التاريخ : 06-01-2018 02:14:03 المشاهدات: 830

وطنا اليوم ـ بنوك وشركات 

حرصاَ من شركة gig - الأردن على مواكبة كافة تطورات ومتطلبات العصر وتماشياً مع استراتيجيتها لتلبية احتياجات المواطن وخدمة للشريحة الأكبر في المجتمع أطلقت gig – الاردن تطبيقا الكترونياً جديدا عبر الهواتف الذكية.

حيث اصبح متاحا للجميع تحميل التطبيق وإستخدامه بكل سهولة و اختصار الوقت والجهد للحصول والتعرف على الخدمات التأمينية واختيار التأمين المناسب والإشتراك من خلال شاشة الهاتف فقط.

تقدم gig - الأردن تطبيق الأجهزة الذكية باللغتين العربية والإنجليزية والذي يخدم مؤمني الشركة والغير مؤمنين أيضا. حيث يمكِن المستخدم من الاستفادة من كافة الخدمات التأمينة والمتوفرة لدى الشركة بكل سهولة و توفير الوقت والجهد.

يقدم التطبيق مزايا متعددة أهمها إمكانية الحصول على تسعير برامج التأمين الفردية المختلفة و التعرف على منتجات التأمين المختلفة هذا وأصبح بإمكانكم البحث عن مزودي الخدمات الطبية القريبة من المستخدم من خلال خدمة تحديد المواقع – GPS location بالإضافة إلى البحث عن مزودي الخدمات الطبية حسب التخصص الطبي وغيرها الكثير من المزايا .

ويجدر بالذكر أن التطبيق يعمل على برامج التشغيل IOS, Android من خلال الروابط المرفقة بالأسفل ويمكن البحث عن إسم التطبيق من خلال الإسم ( gig Jordan) 

Android Google play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eskadenia.Gig

App Store:
https://itunes.apple.com/us/app/gig-jordan/id1287462370?ls=1&mt=8

 

 
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