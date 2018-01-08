الرئيسية | بنوك وشركات gig- الاردن تطلق تطبيق جديد عبر الهواتف الذكية

وطنا اليوم ـ بنوك وشركات حرصاَ من شركة gig - الأردن على مواكبة كافة تطورات ومتطلبات العصر وتماشياً مع استراتيجيتها لتلبية احتياجات المواطن وخدمة للشريحة الأكبر في المجتمع أطلقت gig – الاردن تطبيقا الكترونياً جديدا عبر الهواتف الذكية.



حيث اصبح متاحا للجميع تحميل التطبيق وإستخدامه بكل سهولة و اختصار الوقت والجهد للحصول والتعرف على الخدمات التأمينية واختيار التأمين المناسب والإشتراك من خلال شاشة الهاتف فقط.



تقدم gig - الأردن تطبيق الأجهزة الذكية باللغتين العربية والإنجليزية والذي يخدم مؤمني الشركة والغير مؤمنين أيضا. حيث يمكِن المستخدم من الاستفادة من كافة الخدمات التأمينة والمتوفرة لدى الشركة بكل سهولة و توفير الوقت والجهد.



يقدم التطبيق مزايا متعددة أهمها إمكانية الحصول على تسعير برامج التأمين الفردية المختلفة و التعرف على منتجات التأمين المختلفة هذا وأصبح بإمكانكم البحث عن مزودي الخدمات الطبية القريبة من المستخدم من خلال خدمة تحديد المواقع – GPS location بالإضافة إلى البحث عن مزودي الخدمات الطبية حسب التخصص الطبي وغيرها الكثير من المزايا .



ويجدر بالذكر أن التطبيق يعمل على برامج التشغيل IOS, Android من خلال الروابط المرفقة بالأسفل ويمكن البحث عن إسم التطبيق من خلال الإسم ( gig Jordan)



Android Google play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eskadenia.Gig



App Store:

https://itunes.apple.com/us/app/gig-jordan/id1287462370?ls=1&mt=8 التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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