بنك القاهرة عمان يواصل تقديم خدماته بتوزيع البطاقات الذكية في جامعة الحسين

وطنا اليوم-عمان:بدأ بنك القاهرة عمان بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال يوم الاثنين الموافق 18/12/2017 بتوزيع البطاقات الجامعية الذكية للطلاب والعاملين لدى الجامعة حيث انه تم اختيار قاعة الاردن الموجودة داخل الحرم الجامعي والتي زودت بكافة الخدمات والانظمة لخدمة الطلاب والعاملين لدى الجامعة على أكمل وجه واشتملت القاعة على مكتب استقبال ولوحات ارشادية ونظام دور رقمي Queuing System لتسهيل عملية توزيع البطاقات وفق الاجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.

وكانت جامعة الحسين بن طلال قد وقعت مع بنك القاهرة عمان اتفاقية تعاون يتم بموجبها قيام البنك بإصدار وتشغيل بطاقات هوية ذكية متعددة الاستخدامات لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وتضيف هذه الهوية التي يصدرها بنك القاهرة عمان بالشراكة مع شركة الاتصالات الاردنية Orange وشركة ماستر كارد العالمية خدمات نوعية لحاملها تشمل تكنولوجيا الدفع الإلكترونية والعمليات المالية الآمنة عبر شبكة الإنترنت. بالإضافة الى ميزات عديدة منها / مثل دخول كافة المرافق داخل الحرم الجامعي ودفع الرسوم الجامعية وصرف المنح الجامعية والمياومات والرواتب من خلال شحن البطاقات .

أما خارج الحرم الجامعي فيمكن لحامل البطاقة إمكانية استخدامها للشراء والسحب النقدي لدى نقاط البيع (point of sales) وأجهزة الصراف الآلي كبطاقة دفع إلكتروني "مدفوعة مسبقا".

ويمكن أيضا إمكانية استخدام الهوية للشراء عبر الإنترنت والاستخدام محليا ودوليا وإمكانية تعبئة البطاقة بالنقود من خلال فروع بنك القاهرة عمان وتمكين حاملي البطاقة من الاستفادة من الخصومات والعروض عند استخدامها ضمن شبكة واسعة من المحال التجارية المتعاقدة مع البنك في كافة انحاء المملكة .

ووقع بنك القاهرة عمان اتفاقيات مماثلة مع جامعات اردنية منها الجامعة الاردنية وجامعة الاميرة سمية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة ال البيت وجامعة اليرموك والجامعة الهاشمية والترتيبات جارية للتوقيع مع باقي الجامعات وبالتالي سيتم توزيع البطاقات الذكية فيها وفق البرنامج المتفق عليه في هذه الاتفاقيات.