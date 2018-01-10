موظفي بنك ABC يتطوعون للمشاركة في فرز التبرعات العينية

وطنا اليوم-عمان:تأكيدا لدور بنك ABC في دعم ومساعدة الأسر العفيفة والمحتاجة واستكمالا للعديد من المبادرات التي قام بها ضمن هذا الإطار بدعم الفئات الأقل حظا في المجتمع، فقد قام البنك بمواصلة دعمه إلى بنك الملابس الخيري وهو أحد مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للمساهمة بكسوة المحتاجين وذلك من خلال مشاركة مجموعة من موظفي البنك في فرز التبرعات الواردة إلى مستودعات بنك الملابس ليتم توزيعها لاحقا على الأسر العفيفة في صالتي الملابس في عمان والكرك .



ويأتي دعم البنك لمشروع بنك الملابس الخيري ضمن التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية نحو المجتمع وضمن مبادرة تتميز بأنها تهدف لصون عفة وكرامة الأسر المحتاجة عبر تأمين الملابس الملائمة لهم من خلال صالة عرض توفر إمكانية التسوق بدون أي مقابل كما يقوم البنك أيضا بدعم هذه المبادرة إيمانا منه برسالة “الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية” التي تعد من المنظمات الوطنية الرائدة في عمل الخير وتقديم الدعم الإنساني والإغاثة في حالات الطوارئ في الأردن والدول المجاورة، خصوصا أن الهيئة تعتمد في اختيارها للأسر العفيفة في الأردن على الأسر المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وعلى الأسر المسجلة لديها في الكشف الميداني.