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موظفي بنك ABC يتطوعون للمشاركة في فرز التبرعات العينية
وطنا اليوم-عمان:تأكيدا لدور بنك ABC في دعم ومساعدة الأسر العفيفة والمحتاجة واستكمالا للعديد من المبادرات التي قام بها ضمن هذا الإطار بدعم الفئات الأقل حظا في المجتمع، فقد قام البنك بمواصلة دعمه إلى بنك الملابس الخيري وهو أحد مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للمساهمة بكسوة المحتاجين وذلك من خلال مشاركة مجموعة من موظفي البنك في فرز التبرعات الواردة إلى مستودعات بنك الملابس ليتم توزيعها لاحقا على الأسر العفيفة في صالتي الملابس في عمان والكرك .
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