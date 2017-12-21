لافارج الأردن توقع مذكرتيّ تفاهم مع جمعيتي الخرسانة وعيبال

وطنا اليوم-عمان:استمراراً لنهجها في دعم التعليم والتدريب في الأردن، وقّعت شركة لافارج باطون الأردن مذكرتي تفاهم مع جمعيتي الخرسانة الأردنية وعيبال الخيرية.

وتهدف مذكرة التفاهم مع جمعية الخرسانة الأردنية الاستفادة من خدماتها وخبراتها الفنية والعلمية في مجال الخرسانة والإسمنت لغايات عقد الدورات التدريبية الخاصة بشهادة معهد الخرسانة الأمريكية (ACI).

وبالمقابل، تأتي المذكرة مع جمعية عيبال الخيرية لدعم التعليم الجامعي لموظفي شركة لافارج باطون الأردن وأبنائهم من خلال إنشاء صندوق فرعي للتعليم باسم صندوق شركة لافارج باطون الأردن للتعليم.

وحول مذكرة التفاهم مع جمعية الخرسانة الأردنية، قال مدير عام شركة لافارج باطون الأردن سمعان كامل سمعان”إن لافارج باطون الأردن تسعى دائماً إلى المساهمة في رفع كفاءة العاملين في قطاع الخرسانة إنْ كان من حيث التعامل مع مادة الخرسانة الجاهزة أو آلية فحصها بمراحل إنتاجها المختلفة”.

وأشار الى أن توقيع لافارج باطون الأردن مذكرة التفاهم مع جمعية الخرسانة الأردنية الحاصلة على اعتماد معهد الخرسانة الأمريكي يهدف لعقد دورات ومنح الشهادات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تطوير كفاءات العاملين في هذا القطاع المهم.

وأضاف سمعان” سيتّم عقد جميع الدورات في مواقع الشركة واعتماد مختبرها المركزي لغايات التدريب النظري والعملي وإجراء فحوصات الخرسانة لغايات منح الشهادات المعتمدة”.

وبدوره، قدّم رئيس جمعية الخرسانة الأردنية المهندس نزار قاقيش، شكر جمعية الخرسانة الأردنية لشركة لافارج باطون الأردن على توقيع مذكرة التفاهم، ولدعمها للقيام بنشاطاتها الفنية والعلمية بهدف رفع كفاءة العاملين في قطاع صناعة الخرسانة والاسمنت، وقال: " إن شركة لافارج الأردن تملك سمعة طيبة في خدمة المجتمع المحلي وخاصة قطاع صناعة الخرسانية، بالإضافة إلى امتلاكها لمختبرات فنية مجهزة بأحدث أجهزة الفحص والتي ستقوم جمعية بموجبها بعقد دورات معهد الخرسانة الامريكي في موقع شركة لافارج باطون الأردن".

وأعلن أن جمعية الخرسانة الأردنية اعتُمدت مؤخراً كجهة مخوّلة لعقد دورات وامتحانات معهد الخرسانة الأمريكي في الاردن، حيث سيتم منح شهادات الكفاءة صادرة من المعهد الأمريكي ومعترف بها عالمياً بعد اجتياز المتطلبات من امتحان نظري وعملي.

أما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع جمعية عيبال الخيرية والتي تأتي انطلاقا من أن التعليم هو جزء لا يتجزأ من مسؤولية لافارج الأردن الاجتماعية وحرصها الدائم بتقديم الدعم للمجتمعات المحلية وموظفيها في مجال التعليم الجامعي. ومن خلال هذه المذكرة تم تخصيص صندوق للتعليم الجامعي باسم لافارج باطون الأردن كجزء من صناديق التعليم المختلفة في جمعية عيبال وسيكون مخصص لمساعدة موظفي شركة لافارج باطون الأردن وأبنائهم في مسيرتهم التعليمية وممن تنطبق عليهم الشروط.

إلى ذلك، قال رئيس الهيئة الإدارية لجمعية عيبال الخيرية عبد العفو العالول" نحن سعداء بإنشاء صندوق لافارج الأردن للتعليم لدعم موظفي الشركة وأبنائهم وبإدارة لجنة التعليم في جمعية عيبال الخيرية".

ويشار إلى أن جمعية عيبال الخيرية تقوم بتقديم قروض تعليمية لأكثر من 40 طالب جامعي وذلك بمساهمة صناديق المتبرعين من أهل الخير بالإضافة إلى العديد من المساهمات كرواتب ومعونات شهرية للأيتام والعائلات العفيفة.







