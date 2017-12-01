وزير الصناعة: إجراءات المتكاملة سليمة بالتقدم لعطاء استبدال الحافلات المستعملة

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، على سلامة الإجراءات التي نفذتها شركة المتكاملة للنقل المتعدد في التقدم لعطاء استبدال الحافلات المستعملة.

وقدم الوزير القضاة في الكتاب الذي وجهه للشركة، الدعم الكامل لإجراءات الشركة في استبدال حافلاتها والبالغة 35 حافلة، حتى يشعر المواطن بالخدمة الجيدة من خلال توفير أحدث حافلات النقل.

ويشار الى ان مجلس الوزراء منح الأفضلية السعرية للصناعة المحلية في العطاءات الحكومية.

وبلغ مجموع الحافلات العاملة حاليا على جميع الخطوط بلغ 235 حافلة، خاصة وان الشركة تعمل ضمن خطتها الشاملة على تحديث حافلاتها، حيث احالت لشراء 30 حافلة جديدة سابقا ستنضم الى أسطولها العامل حاليا على الخطوط المتعاقد عليهـا مع أمانة عمان وهيئة النقـل البـري والبالـغة 44 خـطاً خلال عام 2018 حيث يصبح مجموع الحافلات الجديدة التي سوف تنضم الى الاسطول 65 حافلة بمواصفات عالية والتي تقدر طاقتها الاستيعابية بحوالي (5000) راكب في الرحلة الواحدة.

واستطاعت الشركة تجاوز أزمتها المالية المتراكمة خلال السنوات الماضية بعد شراء الحكومة للمساهمة الكويتية واتمام اعادة الهيكلة الكاملة وتقوم حاليا بنقل ما يزيد على (70000) راكب يوميا منهم أكثر من (4000) طالب من والى الجامعة الهاشمية و(1000) طالب من والى الجامعة الألمانية.