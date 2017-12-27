زين تعتزم إطلاق النُسخة الأحدث من تقنية الجيل الرابع

وطنا اليوم-عمان: وعد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الاتصالات "زين" يوسف ابو مطاوع، الأردنيين أن تحدث "زين" الاردن ثورة في عالم الاتصالات والانترنت خلال ٢٠١٨ وزيادة السرعات.

وأعلنت زين عن عزمها إطلاق خدمات تقنية الـ4.5 G ، النسخة الأحدث من تقنية الجيل الرابع؛ لمواكبة أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة للحديث عن خططها لعام 2018 وإنجازاتها خلال عام 2017 التي كان من أبرزها إصدار بطاقات "ماستركارد" مسبقة الدفع والمرتبطة بالمحفظة النقّالة "زين كاش"، في المقر الرئيسي لمنصتها للإبداع ZINC الكائنة في مجمع الملك الحسين للأعمال.

وتمتاز تقنية الـ 4.5Gالتي سيتم إطلاقها خلال النصف الأول من العام المُقبل بسرعات مُضاعفة وبتغطية تشمل معظم مناطق المملكة، حيث خصصّت الشركة ما مجموعه 120 مليون دينار أردني للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، من حيث شراء الترددات وتأهيل وتطوير الشبكة، فيما بلغت استثمارات زين خلال عام 2017 الـ 90 مليون دولار، وبلغ إجمالي عدد الأبراج التي تشغّل خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع (2G و 3G و4G) 7439 برجاً في كافة أنحاء المملكة.

وفي ذات السياق ستقوم زين بتوسعة نطاق المناطق التي تقدم فيه خدمة "زين فايبر"، والتي تتيح من خلالها إنترنت منزلي عبر تقنية الألياف الضوئية إلى المنزل (FTTH – Fiber-To-The-Home) ، والمتوفرة حالياَ في كل من الصويفية ودير غبار وضاحية الأمير راشد والكرسي ودابوق والفردوس والجندويل وأجزاء واسعة من خلدا وحي الرضوان( الدوار الرابع والخامس) وعبدون الشمالي وضاحية النخيل، بالإضافة إلى مناطق جديدة يجري العمل حالياً على شمولها بالخدمة.

وستقوم زين في العام المُقبل بإثراء محفظتها الخاصة بقطال الأعمال من خلال إضافة نوعيّة لباقة حلول الأعمال المتكاملة التي تقدمها زين للمؤسسات والشركات ومنها خدمة Smart Ad، بالإضافة إلى إطلاق منصّة خاصّة تُعنى بخدمة الزبائن ضمن قطاع الأعمال والتي سيتم من خلالها توفير حلول صُممت خصّيصاً لتتوائم مع احتياجات الشركات وتزيد من كفاءة ادارة الأعمال اليومية وتنظيمها وتحسين مستوى رضا زبائن الشركات مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات لزبائنها.

كما أعلنت زين، عن إطلاق خدمة (المنزل الذكي) التي ستقوم من خلالها بتوفير 3 خدمات لزبائن زين، بحيث تشمل؛ مراقبة المنزل، وسلامة المنزل وأتمتة المنزل، ومن مميزات هذه الخدمة، التحكم في إضاءة المنزل، وأنظمة التدفئة والتبريد، إلى جانب أنظمة الأمن والمراقبة، وتعمل تكنولوجيا المنزل الذكي على توصيل كل هذه الخدمات ببعضها البعض، والتحكم فيها عن بُعد من أي غرفة في المنزل أو من أي مكان في العالم عبر تكنولوجيا انترنت الأشياء IOT، والتي ستعمل على ضمان تجربة للمستهلك تتسم بالراحة والأمان.

وشهد العام 2017 إطلاق العديد من الخدمات والحلول المتكاملة والمتنوعة والتي اشتملت على اطلاق خدمة Tanki ، و"خط الشلّة Mix" للشباب، وخطي شهامة Mix 60 وشهامة Mini 16،إلى جانب إطلاق عروض إنترنت M4 لنشامى الوطن، واطلاق خدمة التجوال الدولي الاقتصادي الأسبوعي والشهري في أكثر من 30 دولة، بالإضافة إلى إتاحة خدمة شحن البطاقات من خلال تعبئة الوقود من محطات المناصير كافة.

وقامت زين بالتعاون مع "ماستركارد" في نهاية العام الحالي بالإعلان عن إطلاقهما ميزات جديدة عبر "زين كاش"؛ خدمة المحفظة الإلكترونية المفعّلة على أجهزة الهاتف النقّال، حيث تقوم زين بإصدار بطاقات "ماستركارد" مسبقة الدفع والمرتبطة بالمحفظة النقّالة "زين كاش"، دون الحاجة لوجود حساب بنكيّ للمشترك بالخدمة، وذلك بحسب الصلاحية التي حصلت عليها زين بموجب الرخصة الممنوحة لها من البنك المركزي الأردني، لتوفّر بذلك للمشتركين بخدمة "زين كاش" ميزة الحصول على بطاقة "ماستركارد" والاستفادة منها محلياً وعالمياً ومن خلال شبكة تزيد عن خمسين مليون نقطة بيع تُقبَل فيها البطاقات التي تحمل شعار "ماستركارد"، بالإضافة الى إمكانية التسوّق بها عبر الإنترنت واستخدامها للسحب من أجهزة الصرّاف الآلي.

وفي مجال الريادة، استمرت زين في تقديم الدعم لبيئة ريادة الأعمال في الأردن من خلال منصة زين للإبداع (ZINC) حيث وصل عدد شركاء المنصة الى 100 شريك واستفاد من المنصة أكثر من 37 ألف زائر وأقيمت اكثر من 670 فعالية ، كما عمّمت زين تجربة منصّتها للإبداع ZINC، في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وذلك لتسهيل الوصول إلى منصات زين للإبداع، وإتاحة الفرص للطلبة لتطوير أفكارهم الإبداعية، وأطلقت برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YES JO) بالتعاون مع مجموعة المناصير.

وما تزال زين تحتل مكانة ريادية في مجال إدارة الإستدامة حيث قامت زين خلال العام الماضي بإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي ساهمت في دعم المجتمعات المحلية ورفدت مجالات التنمية والتطوير في جميع القطاعات التي تضم الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي والرياضة والبيئة.