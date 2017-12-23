الرئيسية | بنوك وشركات صفوة الإسلامي يعلن أسماء الفائزين على حساب توفير الأطفال كنزي

وطنا اليوم-عمان:قام بنك صفوة الإسلامي بإجراء السحب الشهري على أسماء الفائزين بالجوائز لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) لحساب توفير «كنزي» للأطفال والأول من نوعه من بنك إسلامي في الأردن والذي يشجّع الأطفال على توفير المال من أجل ضمان حياة كريمة لهم. ويعتبر حساب التوفير «كنزي» الخطوة الأولى في تعليم الأطفال وإكسابهم عادات ومهارات مالية وتعزيز الحس بالمسؤولية لديهم في إدارة أموالهم حيث يشجع البنك أولياء الأمور على توجيه أبنائهم نحو المسار السليم في الاستقلال المالي ووجود حساب توفير خاص بالأطفال يجعلهم أكثر وعياً وأكثر مسؤولية من حيث تقدير قيمة المال وكيفية استخدام النقود بحكمة.

وقد فاز كل من الأطفال الخمسة بجهاز laptop نوع Dell وهم: الطفل احمد محمد عبدالله – فرع إربد ، والطفل اسامة أبو نعمة – فرع الهاشمي الشمالي، والطفل عمر بشار قصراوي – فرع إربد سيتي سنتر، والطفل عبدالرحمن شنك– فرع الخالدي، والطفلة راما الشقران – فرع إربد سيتي سنتر. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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