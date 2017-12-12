Orange الأردن راعي الاتصالات الحصري لـ TEDx عمّان في اليوبيل

وطنا اليوم-عمان:قدمت Orange الأردن رعايتها كراعي الاتصالات الحصري لمؤتمر TEDxعمّان الذي عُقد مؤخراً في مدرسة اليوبيل، حيث يعد من أكثر النشاطات المتخصصة بنشر الأفكار الملهمة والترويج للابتكار.

وقالت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في Orange الأردن المهندسة رنا دبابنة: "انطلاقاً من سعي الشركة للاندماج في المجتمع المحلي من خلال نشاطاته وفعالياته، قدمت Orangeالأردن رعايتها لـ TEDx عمّان الذي يعد منصة مهمة لتحقيق الوعي بالمواهب المحلية، وباعتباره المكان المناسب لتبادل الأفكار الملهمة والإبداعية والتجارب وقصص النجاح بين الشباب، مما يسهم في بناء مجتمع ومستقبل أفضل"، مشيدة بدور مدرسة اليوبيل وموظفيها وطلابها في تنظيم هذا المؤتمر المهم.

وأكدت م. دبابنة حرص الشركة على تقديم رعايتها لمثل هذه الفعاليات المحلية الهادفة لتنمية خبرات ومواهب ومهارات الشباب، بما يخدم مساعيها للمساهمة في العملية التنموية والاجتماعية المحلية، لافتة إلى أنها تتماشى وأهداف استراتيجية الشركة للمسؤولية المؤسسية المجتمعية المنبثقة عن استراتيجية الشركة الخمسية "Essentials 2020".

واستعرضت Orange الأردن عبر جناحها باقة واسعة من الخدمات والمنتجات، وركزت على خطوط "جماعتي" التي تلبي جميع احتياجات الشباب، فضلاً عن استعراضها لأحدث التقنيات الفريدة من نوعها في العالم مثل جهاز الواقع الافتراضي.