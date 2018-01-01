الضرائب وتجاهل البدائل: سياسات الحكومة المستمرة

وطنا اليوم - موسى الزيود

يجتاح السوق الاردني موجة من الغلاء، غير مسبوقة، طالت معظم السلع الغذائية وغير الغذائية، نتيجة لقرارات حكومية زادت من جشع التجار والبيع لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر لأي اعتبارات، لاسيما في ظل غياب العملية الرقابية .





تسونامي الأسعار بدأ يلتهم ميزانية الأسرة الأردنية، التي تعتمد غالبيتها على دخل موظفيها، هو اليوم حديث الشارع العام، إذ أخذ يضرب بكل قوته ليزيد من معاناة المواطنين وغضبهم خاصة في ظروف عدم السيطرة على الأسواق

.

إستياء يخيم على الشارع العام لما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية التي تجاوزت الحد المعقول في ظل ضعف الرواتب والحوافز وازدياد معدلات الفقر والبطالة، وهي معاناة كبيرة أصبح يتحملها المواطن وحده .





قرارات حكومية مستمرة ومنذ سنوات، لم تكن بعيدة يوما عن جيب المواطن، وتصفها بأنها هي الحل لمعالجة واقعاً اقتصادياً يخيم عليه العجز المالي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في السياق وهو لو أن الحكومة استمرت على هذا النهج لعقود زمنية متتالية، فهل ستعالج هذا الواقع الاقتصادي الذي أصبح كرجل كهل لايقوى على خدمة نفسه ؟؟؟؟





سأورد اليكم هنا هذا الاقتباس ، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام – الناطق باسم الحكومة – محمد المومني، إن الإنسان الأردني والكفاءات الأردنية، هو “منجم الذهب”، الخاص بالأردن . انتهى .





وعندما نتحدث عن رفع الاسعار، تخرج الينا حكومتنا بقول " نرفض رفع الأسعار وتتحدث عن تحويل آلية دعم مدروسة تحفظ كرامة المواطن الأردني والتحويل من دعم السلعة إلى دعم المواطن" .

أي دعم سيقدم للمواطن الاردني... وقد أصبح في هم وغم تجاه رزقه، إذ أصبح اليوم يعيش تحت رحمة وعطف تجار وغياب حكومي .





أي دعم وهو يعيش في ظلال أزمة تخيم عليه وتحيط به إحاطة السوار بالمعصم .

أي دعم والحكومة لم تفكر جديا يوما بالبحث عن بدائل لزيادة رواتب الموظفين لتتناسب مع حجم الغلاء الذي يتأزم يوماً بعد يوم .





أي دعم وهي لم تخرج يوما بمشاريع إنتاجية لإستيعاب أكبر عدد من العاطلين عن العمل، وأن وجدت فهي حبراً على ورق حبيسة ادراج، تستخدم في الدعاية والاعلام .





أي دعم والمواطن الأردني لم يشعر يوماً بالاهتمام والرعاية الكاملة وعلى أرض الواقع بعيداً عن أي ترويج إعلامي .



أي دعم، والحكومة بعيدة كل البعد عن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، ودعمه المتواصل للمواطن في كل ناحية، وحثه المستمر للحكومة أن تبذل قصارى جهدها من أجل التخفيف على المواطن الذي سيبقى اعظم رصيد لوطنه وأمته .

سيناريوهات متكررة للحكومات المتعاقبة، هدفها جيب المواطن، وهو ما يؤكد الوصول لقناعة تامة بانتهاء صلاحية الحكومات وعدم قدرتها على إدارة الدولة بالشكل الصحيح الذي يطمح له الشعب بكل اطيافه، حيث أصبح التعامل الحكومي مع الوضع المحلي لا يرتقي للمستويات المطلوبة .

للأسف لقد أصبحت الخطط والبرامج والاستراتيجيات الحكومية خاصة الاقتصادية منها قائمة على جيب المواطن لسداد الدين العام، ألم يحن الوقت بعد لأن يتم رسمها بعيد عن جيوب المواطنين، أم ستبقى الجيب هي المخرج الوحيد للتصويبات الحكومية تحت مختلف المسميات كدعم الموازنة العامة وترشيد الانفاق وتحسين الخدمات وغيرها من المبررات التي تسوقها حكومتنا من وقت لآخر.