العمل الحسن .... والعمل الصالح ....

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بقلم : محمد فؤاد زيد الكيلاني

كلنا نقوم بعمل حسن ونقوم أيضاً بعمل صالح ، وفي الحقيقة لا نعرف ما هو الفرق بينهما ، قمت بالبحث عن هاتين الكلمتين من القرآن الكريم – ونحن نعلم انه لا يوجد مترادفات في القرآن الكريم - فوجدت ما يلي :

العمل الحسن : هو أن يقوم الموظف بالذهاب إلى عمله ، هذا عمل حسن والطالب إلى مدرسته هو عمل حسن ، والصلاة هي عمل حسن ،، والصيام ... الخ ..... والأمثلة كثيرة جداً .......

العمل الصالح : هو تحقيق الهدف المراد عمله ليكون عمله فيه الثواب والأجر. عندما يذهب الموظف إلى عمله هذا عمل حسن ، وعندما ينجز المهام الموكولة له يكون عمله صالح يؤجر عليه ، والطالب أيضاً يذهب إلى المدرسة وهذا عمل حسن ، وعندما يحقق النجاح يكون عمله صالح ، والصلاة عمل حسن واذا تغير سلوك الفرد يكون عمله صالح ،،

والموضوع يطول جداً في الأعمال الحسنة والأعمال الصالحة ، عليكم البحث عن هذا الموضوع والتحقق منه ........... التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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