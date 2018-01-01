 وطنا نيوز -العمل الحسن .... والعمل الصالح ....
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
العمل الحسن .... والعمل الصالح ....
التاريخ : 20-01-2018 09:37:12 المشاهدات: 1015

بقلم : محمد فؤاد زيد الكيلاني


كلنا نقوم بعمل حسن ونقوم أيضاً بعمل صالح ، وفي الحقيقة لا نعرف ما هو الفرق بينهما ، قمت بالبحث عن هاتين الكلمتين من القرآن الكريم – ونحن نعلم انه لا يوجد مترادفات في القرآن الكريم - فوجدت ما يلي :
العمل الحسن : هو أن يقوم الموظف بالذهاب إلى عمله ، هذا عمل حسن والطالب إلى مدرسته هو عمل حسن ، والصلاة هي عمل حسن ،، والصيام ... الخ ..... والأمثلة كثيرة جداً .......
العمل الصالح : هو تحقيق الهدف المراد عمله ليكون عمله فيه الثواب والأجر. عندما يذهب الموظف إلى عمله هذا عمل حسن ، وعندما ينجز المهام الموكولة له يكون عمله صالح يؤجر عليه ، والطالب أيضاً يذهب إلى المدرسة وهذا عمل حسن ، وعندما يحقق النجاح يكون عمله صالح ، والصلاة عمل حسن واذا تغير سلوك الفرد يكون عمله صالح ،،
والموضوع يطول جداً في الأعمال الحسنة والأعمال الصالحة ، عليكم البحث عن هذا الموضوع والتحقق منه ...........

التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق