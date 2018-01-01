العمل الحسن .... والعمل الصالح ....

كلنا نقوم بعمل حسن ونقوم أيضاً بعمل صالح ، وفي الحقيقة لا نعرف ما هو الفرق بينهما ، قمت بالبحث عن هاتين الكلمتين من القرآن الكريم – ونحن نعلم انه لا يوجد مترادفات في القرآن الكريم - فوجدت ما يلي :
العمل الحسن : هو أن يقوم الموظف بالذهاب إلى عمله ، هذا عمل حسن والطالب إلى مدرسته هو عمل حسن ، والصلاة هي عمل حسن ،، والصيام ... الخ ..... والأمثلة كثيرة جداً .......
العمل الصالح : هو تحقيق الهدف المراد عمله ليكون عمله فيه الثواب والأجر. عندما يذهب الموظف إلى عمله هذا عمل حسن ، وعندما ينجز المهام الموكولة له يكون عمله صالح يؤجر عليه ، والطالب أيضاً يذهب إلى المدرسة وهذا عمل حسن ، وعندما يحقق النجاح يكون عمله صالح ، والصلاة عمل حسن واذا تغير سلوك الفرد يكون عمله صالح ،،
والموضوع يطول جداً في الأعمال الحسنة والأعمال الصالحة ، عليكم البحث عن هذا الموضوع والتحقق منه ...........