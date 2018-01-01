الرئيسية | مقالات الباحث الاكثر تأثيرا

بقلم : الاستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات مع تطور العلم والمعرفة وتهافت المصطلحات ظهر في الأوساط الأكاديمية مصطلح جميل وجديد يطلق على بعض الزملاء الباحثين الذين لديهم أبحاث تم الاستشهاد بها كثيرا وهو الباحث الأكثر تأثيرا، فإما أن يكون عدد الأبحاث المنشوره له كثيرا وهو ما يسمى بمعامل الh–index او ان يكون بعضها تم الاستشهاد بها بكثرة وهو معامل i10–index. نفتخر والحمد لله في هذا البلد الطيب بوجود هذه النخبة من أعضاء الهيئة التدريسية والتي تعمل ضمن فرق بحثية مع باحثين من دول قد تكون صديقة او شقيقة.

ولأن العلم تراكمي ومستمر فإن معظم جامعاتنا الأردنية الحبيبة يوجد لديها برامج دراسات عليا ماجستير وبعضها القليل دكتوراه وهذه الجامعات تخرج هؤلاء الطلبه والذين يشرف على رسائلهم أعضاء الهيئة التدريسية. بمعرفتي الشخصية والمتواضعة معظم رسائل الماجستير والدكتوراه نتائج شخصية وفردية للطالب نفسه ودور المشرف لا يتجاوز التوجيه والإرشاد ويكون للمشرف الحق القانوني في النشر مع الطالب، فمعظم رسائل الدكتوراه والماجستير تنشر في مجلات عالمية او تناقش في وقائع المؤتمرات ويكون المشرف باحثا رئيسيا فيها. هذه الرسائل والأبحاث المنشوره منها تعتبر مرجعا للطلبة من بعدهم وبدورهم سيقومون ايضا بالنشر وتوثيق المعلومات التي حصلوا عليها من رسائل من سبقهم وهذا ما يسمى بتوثيق المعلومات ال (Citation) وبناء علية يزيد معامل التأثير البحثي لعضو هيئة التدريس.

نلاحظ أن بعض الباحثين لا يكون باحثا رئيسيا في البحث ولكن اسمه يتردد كثيرا كباحث ثاني او ثالث او اكثر ولهم معامل تأثير بحثي كبير كون الابحاث التي شاركت أسماؤهم بها قد انتشرت واستخدمها الباحثون في ابحاثهم.

النقطة المهمة التي احب ان اشير لها ان هذا المعيار اصبح يلعب دورا كبيرا في اختيار المرشحين ضمن القائمة المختصرة للمناصب الأكاديمية العليا.

ان الباحث الناجح والمؤثر علميا ليس بالضرورة ان يكون قائدا او حتى اداريا ناجحا فالإدارة (management) تعرف بأنها عبارة عن عملية تؤدي وظائف محددة تناط بها وهي بالترتيب التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة وتخضع لهذه الوظائف الخمسة جميع موجودات المؤسسة من موارد ماديه وعناصر بشرية سعياً لتحقيق التقدم بالمنشأة واستغلال وقت وجهد وتكاليف أقل لتحقيق أفضل النتائج.

اما القيادة (Leadership) فتعرف بأنها امتلاك القدرة على ترغيب الأفراد والأيدي العاملة على تحقيق الأهداف المنشودة من خلال التأثير بهم، وتركز القيادة على التأثير بالآخرين وإقناعهم بأسلوب غير مباشر وللقيادة تأثير عميق عليهم في إنجاز الأهداف وتحقيقها، كما أن لها القدرة على توجيه سلوك الأفراد باتجاه يتماشى مع تحقيق الاهداف وانجازها.

نلاحظ في معظم دول العالم العلمية المتطورة ان العالم الباحث المؤثر يعمل ضمن فريقه البحثي او في مختبرة ومع طلبته ولا يكاد احد يسمع به او يعرفه وان بعضهم يعملون في مجال الابحاث العلمية العسكرية السرية وهؤلاء لا تعرف عنهم أو تسمع بانجازاتهم إلا بعد مضي فترة طويلة على وفاتهم فلا أحد يعرفهم في تلك الأوساط إلا من زاملهم أو من تتلمذ على أيديهم .

ان الغريب في الامر انه اصبح معظم من يحمل رتبة الاستاذية من اعضاء الهيئة التدريسية يتنافسون على المواقع القيادية والإدارية العليا وهم يدركون بأنهم يفتقرون لمهارات كثيرة في القيادة والإدارة والتعامل مع الآخرين وهو ما يؤثر سلبا على ما يقدمه هؤلاء الباحثون في مجال تخصصاتهم وإثراء الحركة العلمية فأن تكون باحثا مميزا ويستشهد بأبحاثك وأبحاث طلبتك او فريقك البحثي ليس بالضرورة ان تكون قائدا او حتى اداريا ناجحا قادرا على التعامل مع المعطيات البشرية خارج محيط بحثك العلمي ولا يوجد ما يمنع الطموح أو يحدده ولكنها مسألة قدرات فأن تكون سائق ماهر لا يعني انك مؤهل للتدريب على القيادة وأن تكون باحثا لا يعني أنك تستطيع أن تقود مؤسسة أكاديمية بما تحتاجه الإدارة من قدرات ومؤهلات .

أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان وحمى بلدنا الحبيب ( الأردن) في ظل قيادته الهاشمية الملهمه. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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