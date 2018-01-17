الرئيسية | مقالات المعجن قيمه ثمينه

بقلم : الإعلامي شبلي القيسي



المعجن مصطلح قديم موجود في معجم وقاموس العظماء المناضلين الذين لا يعرفون الكلل والملل منقوش في عقولهم وذاكرتهم ووجدانهم ، حاله كحال الكثير من الامور التي تبددت واندثرت في وقتنا الحاضر مع تطور الحياة والثورة الصناعية التي حملت الكثير من الايجابيات لكنها تخبئ في طياتها الكثير من الامور السلبية .



والمعجن للذي لا يعرفه هو وعاء معدني لا يصدأ لطبيعة المعدن المصنوع منه، كان يستخدم في تحضير العجين( الطحين مضاف له الماء والقليل من مادة الخميرة ) لصناعة الخبز المنزلي سواء كان في الطابون او على الصاج او بالفرن .



هذا المعدن في تركيبته الفيزيائة له قيمة علمية و عملية كبيرة لاستخداماته المتعددة التي درت وتدر بالنفع على كل بني البشر لا سيما في صناعة المعجن .



لكنه ليس انفس ولا انبل من معدن مستخدمة المعجن، تلك الام التي عرفت قيمة كل ذرة من مكونات قطعة الخبز لان فيها عانت الكثير كان اجمله هو المر فلله درها من امرأة .



كانت صناعة الخبز تمر في عدة مراحل صعبة ضرورية من اجل ان نحصل على هذا الرغيف .



ابتداء من مرحلة جمع الحطب الذي يعتبر الوقود لصناعة الخبز سواء كان في الطابون او الصاج .

انتقالا الى مرحلة تحضير العجين في المعجن .

وصولا الى المرحلة النهائية وهي خبز العجين .

كل هذه المراحل لها بطلة واحدة وهي الام ومخرج واحد وهو المعجن.

كله للحصول على عمل مميز في قمة الابداع ومنتهى الدقة ،يلبي حاجة ضرورية لوجود الانسانية (رغيف الخبز) .



وكان للوقت اهمية كبيرة في كل هذه المراحل لم تهمله ولم تتغافل عنه

حيث كانت حريصة كل الحرص لتحضير الخبز منذ ساعات الصباح الباكرة ، لكي نستيقظ من نومنا لنجده ساخنا تقدمه لنا مع وجبة الافطار التي كانت في العادة ما تكون الزيت والزعتر مع كاسة الشاي الفاخرة.



عادات وتقاليد وطقوس ذبحت على غير قبلة لكنها لم تدفن بعد ، راسخة في أذهاننا صعب نسيانها لان ذكراها من ذكرى امهاتنا وجداتنا في وقت كانت تسوده البساطة والبركة واجواء عائلية خالدة منقوشة في عقولنا .



عندها كان الخبز له قيمة ثمينة فكان يحفظ في جونته ( وعاء بلاستيكي مصنوع من القش ) وذفاله ( قطعة قماش

غالبا ما يكون لونها ابيض )مرفوع عن الارض خلافا عن وقتنا الحالي الذي ومع الاسف نجده عند حاويات القمامة مرتعا للقطط .

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