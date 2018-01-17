صرخة مواطن وأنين وطن

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بقلم : د هاني العدوان ابتداء نحن مع الوطن نفتديه بالمهج وليس فقط بشد الأحزمة ونقبل فتات الخبز والشاي غموسنا وطبقنا اليومي .. لكن لا بد من مقارنه ومقاربة ووجهة نظر نطرحها امام من يملك النظر ولم يصب بعمى البصيرة فهل من المقارنة والمقاربة أن نعري العريان ونضفي الستر على كامل الهندام . وهل من الممكن أن نسلب المسلوب ونترك السالب وهل من العدل أن يتحمل المواطن المغلوب على امره رداءة خطط حكوماته وعجزها عن ايجاد حلول ومخارج لازمات بلاده الاقتصاديه وتوجهها دوما نحوه ليكون هو المخرج والحل .. فهل الحكومه ترى ذاتها النبي سليمان والشعب ذالك الجان الذي يجلب لها المستحيل دون ملل او كلل .. مجنون يتكلم وعاقل يسمع .. كان من الاولى أن تقوم الحكومه بمبادرة كونها قدوة نقتدي بها ونسمع ونطيع أن تكشف عن بطون اركانها وتشد احزمتها وتتخلى عن رواتبها ونوابها واعيانها السابق منهم واللاحق .. واذا ما تعذر ذلك تخفيضها للثلث على اقل تقدير .. هناك نقول بكل صدق وامانه نحن فداء الوطن ونقدم كل ما نملك تضحية في سبيل رخائه وصموده ... لكن عندما اعجز عن دفع فاتورة كهرباء ويفصل العداد وفاتورة الماء ويحمل العداد وعندما اعجز عن سداد اقساط البنك ويحجز على البيت .. ودولته ومعاليه وسعادته يهنأ بنومه العميق وليس ما يزعجه الا صوت المواطن الذي يناديه صبحا ومساء أن اتقي الله يا أمة الله فهل هناك ثمة مقارنة ومقاربة بماهية الولاء والانتماء الذي يحتاجه الوطن في حياة انغمس اهله في وحل الاذلال حد اليأس من الحياة د هاني العدوان التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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